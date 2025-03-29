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Водіїв в Україні штрафують
за використання «Дії»: що...

Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:43

Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що...

Пропонуємо до обговорення:
Україна впевнено крокує до цифрового майбутнього, однак нові технології все ще викликають непорозуміння на практиці. Зокрема, водії, які використовують електронні документи в додатку «Дія», ризикують отримати штраф.

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Водіїв в Україні штрафують за використання «Дії»: що треба знати
R2
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