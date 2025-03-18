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Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06
Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році може бути побудована юридична база для роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Початок роботи очікується вже наступного року.
Дивися повний текст Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06
для початку треба створити спец трибунал щодо рослідування злочинів влади в україні проти українців
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