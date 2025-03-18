RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Спецтрибунал щодо злочинів
рф проти України може...

Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06

Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може...

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році може бути побудована юридична база для роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Початок роботи очікується вже наступного року.

Дивися повний текст
Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06

для початку треба створити спец трибунал щодо рослідування злочинів влади в україні проти українців
khortvladimir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025
R2 » Сер 02 кві, 2025 11:40
3 680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 кві, 2025 12:26
ukr0014959
Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
R2 » Вів 01 кві, 2025 11:52
1 307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 11:53
vt313
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара...
R2 » Вів 18 бер, 2025 13:09
1 473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 бер, 2025 13:09
vitasllc2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.