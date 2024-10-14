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Кабмін вніс зміни до процедури
призову під час мобілізації

Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:56

Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.

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Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації
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