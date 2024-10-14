Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.
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Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації
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Додано: Сер 07 тра, 2025 12:56
Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації
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Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації
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