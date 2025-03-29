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Подвійне громадянство в Україні:
адвокат пояснив, чи...

Подвійне громадянство в Україні: адвокат пояснив, чи...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:05

Подвійне громадянство в Україні: адвокат пояснив, чи...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна зараз не врегулює питання подвійного громадянства, то вона втратить більшість людей, які створюють сімʼї за кордоном. Таку думку в етері «Київ 24» озвучив адвокат Сергій Старенький.

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Подвійне громадянство в Україні: адвокат пояснив, чи дозволить це уникнути мобілізації
R2
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