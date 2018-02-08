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Продажа недвижимости в Крыму
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:07
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто нибудь сейчас имел опыт продажи недвижимости в Крыму, это вообще реально сделать? Заранее спасибо за ответ!
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gavrilioni
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