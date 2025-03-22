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Samsung випустила с
артфон-«середняк»

Samsung випустила смартфон-«середняк»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:44

Samsung випустила смартфон-«середняк»

Пропонуємо до обговорення:
Корейський виробник Samsung представив Galaxy F56. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі флагмани бренду, пише GSMArena.

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Samsung випустила смартфон-«середняк»
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