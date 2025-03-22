Корейський виробник Samsung представив Galaxy F56. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі флагмани бренду, пише GSMArena.
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Samsung випустила смартфон-«середняк»
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:44
Samsung випустила смартфон-«середняк»
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Samsung випустила смартфон-«середняк»
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