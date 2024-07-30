Купівля облігіцій через дію у партнера Кінто! Кошти списалис

Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?