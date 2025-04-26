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Кожна третя відстрочка в
Україні оформлюється через...

Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:13

Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через...

Пропонуємо до обговорення:
У застосунку «Резерв+», який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.

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Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:13

Зробили 3 відстрочки, а інші категорії кожних 3 місяці оббивають пороги тцк, у електронну чергу нереально записатись до закінчення дії наявної відстрочки!, а коли вже подав документи , то відстрочку в кращому випадку можна отримати через півтора, два місяці, а за цей час можуть надсилати повістки, та мобілізувати, і потім розказують що ти не реалізував своє право!!! Тому зробіть той резерв досконалим щоб підтягувались всі види відстрочок! А потім хваліться!!!!
bondvlad00
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:12

Вже чотири місяця на розгляді це як?
dboiko1704
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