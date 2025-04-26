|
|
|
Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 тра, 2025 12:13
Пропонуємо до обговорення:
У застосунку «Резерв+», який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.
Дивися повний текст Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+»
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100363
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 12:13
Зробили 3 відстрочки, а інші категорії кожних 3 місяці оббивають пороги тцк, у електронну чергу нереально записатись до закінчення дії наявної відстрочки!, а коли вже подав документи , то відстрочку в кращому випадку можна отримати через півтора, два місяці, а за цей час можуть надсилати повістки, та мобілізувати, і потім розказують що ти не реалізував своє право!!! Тому зробіть той резерв досконалим щоб підтягувались всі види відстрочок! А потім хваліться!!!!
-
bondvlad00
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.05.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 тра, 2025 15:12
Вже чотири місяця на розгляді це як?
-
dboiko1704
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.05.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|