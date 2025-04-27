Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні.
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Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні
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Додано: Вів 27 тра, 2025 16:44
Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні
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Дивися повний текст
Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні
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