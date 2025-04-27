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Криптостартап Weld оголосив про
припинення роботи в Україні

Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:44

Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні.

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Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні
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