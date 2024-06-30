Уряд Канади прагне приєднатися до масштабного європейського плану з переозброєння оборони до 1 липня.
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Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної ініціативи Європи і зменшити залежність від США
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Додано: Чет 29 тра, 2025 12:57
Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної...
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Дивися повний текст
Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної ініціативи Європи і зменшити залежність від США
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