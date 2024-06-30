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Канада хоче приєднатися
до масштабної оборонної...

Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:57

Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Канади прагне приєднатися до масштабного європейського плану з переозброєння оборони до 1 липня.

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Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної ініціативи Європи і зменшити залежність від США
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