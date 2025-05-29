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Золото впало до мінімуму за
тиждень через рішення суду...

Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:58

Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду...

Пропонуємо до обговорення:
Після рішення федерального суду США, який заблокував більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом уіни на золото впали до мінімуму за тиждень.

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Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи
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