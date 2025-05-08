Партнери України мають єдину чітку позицію і жодна з країн санкційної коаліції не розглядає можливість послаблення санкцій проти росії найближчим часом.
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Санкції проти рф залишаються, жодна країна не планує поступок — ОП
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Додано: Чет 29 тра, 2025 12:59
Санкції проти рф залишаються, жодна країна не планує...
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Дивися повний текст
Санкції проти рф залишаються, жодна країна не планує поступок — ОП
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