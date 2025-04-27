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Шмигаль розповів деталі щодо
зони вільної торгівлі між...

Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:02

Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між...

Пропонуємо до обговорення:
Загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію.

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Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: про що домовились
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