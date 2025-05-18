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Німеччина надасть Україні ще
5 мільярдів євро на озброєння

Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:03

Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина пообіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.

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Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
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