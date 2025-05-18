Німеччина пообіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.
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Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:03
Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
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Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
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