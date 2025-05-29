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Яка реакція ринків на рішення суду щодо тарифів Трампа —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Торговий суд США заблокував більшість тарифів президента Дональда Трампа своїм рішенням у середу, яке визнало, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торговельних партнерів США.
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