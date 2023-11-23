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Ціну будівництва водогону до
Миколаєва знизили на 2,5...

Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:06

Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна будівництва водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн — до 6,2 млрд грн. Зекономлені кошти можуть бути використані для реалізації інших інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання.

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Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5 мільярда
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