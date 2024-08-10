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Банк «Укрпошти»: Комітет Верховної Ради підтримав...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для прийняття в цілому доопрацьований законопроєкт № 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Він дасть змогу створити банк на основі «Укрпошти».
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