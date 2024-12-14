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Для чого в камерах Samsung Galaxy S26...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10
Пропонуємо до обговорення:
У флагманському смартфоні Galaxy S26 Samsung планує одразу кілька технічних змін у камерах. Одна з них — зменшення товщини модулів за рахунок використання струменевого друку замість традиційних світлозахисних плівок.
Дивися повний текст Для чого в камерах Samsung Galaxy S26 використовуватимуть чорнила
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