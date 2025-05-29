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WhatsApp готує офіційний
додаток для iPad

WhatsApp готує офіційний додаток для iPad
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:10

WhatsApp готує офіційний додаток для iPad

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний акаунт WhatsApp у X (колишній Twitter) відреагував емодзі з очима на публікацію, в якій йшлося про необхідність випустити додаток для iPadЦей жест розцінюється як натяк на майбутній реліз додатку для планшетів Apple.

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WhatsApp готує офіційний додаток для iPad
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