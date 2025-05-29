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Bentley готує найдинамічніший Bentayga в історії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Минулого літа Bentley відмовилася від свого легендарного двигуна W12, але це не означає, що з потужними машинами покінчено. Вже 2 червня компанія представить нову версію позашляховика Bentayga, яка, за словами самої Bentley, стане найшвидшою, найпотужнішою і захоплюючою з усіх, що були раніше.
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Ірина_, Модератор
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