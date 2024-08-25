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Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11
Пропонуємо до обговорення:
У музеї Volkswagen у Вольфсбурзі зараз можна побачити дуже рідкісний суперкар Bugatti, про який мало хто знав. Цей автомобіль створили ще в кінці 90-х, але довгий час він зберігався в секреті. Саме тоді, після відродження марки Bugatti концерном Volkswagen, почалась робота над новим суперкаром, який згодом став відомим як Bugatti Veyron.
Дивися повний текст Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)
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