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Унікальний суперкар Bugatti
90-х вперше представили на...

Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11

Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на...

Пропонуємо до обговорення:
У музеї Volkswagen у Вольфсбурзі зараз можна побачити дуже рідкісний суперкар Bugatti, про який мало хто знав. Цей автомобіль створили ще в кінці 90-х, але довгий час він зберігався в секреті. Саме тоді, після відродження марки Bugatti концерном Volkswagen, почалась робота над новим суперкаром, який згодом став відомим як Bugatti Veyron.

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Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)
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