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Підвищення податків для
громадян та ФОП: Гетманцев...

Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 01:22

Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні минулого року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Зміни у податках для фізичних осіб та бізнесу в Україні пропонуються та можуть бути затверджені відповідно до затвердженої Кабміном в 2024 році Національної стратегії доходів до 2030 року, де йдеться і про прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб.

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Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев розповів про плани уряду
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 01:22

Тобто як завжди: зниження податку на прибуток для олигархів, збільшення для ФОПів, ні гавнянцевц не московська зозуля, жодного разу :)
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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