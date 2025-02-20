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Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 тра, 2025 01:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні минулого року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Зміни у податках для фізичних осіб та бізнесу в Україні пропонуються та можуть бути затверджені відповідно до затвердженої Кабміном в 2024 році Національної стратегії доходів до 2030 року, де йдеться і про прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб.
Дивися повний текст Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев розповів про плани уряду
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Додано: Суб 31 тра, 2025 01:22
Тобто як завжди: зниження податку на прибуток для олигархів, збільшення для ФОПів, ні гавнянцевц не московська зозуля, жодного разу :)
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salvydas
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