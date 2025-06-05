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Привласнювали гроші з державної
програми підтримки садівницт

Привласнювали гроші з державної програми підтримки садівницт
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:07

Привласнювали гроші з державної програми підтримки садівницт

Кіберполіцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему, пов’язану з розкраданням державних коштів, призначених на розвиток аграрного сектору.

Правоохоронці встановили, що працівники кількох приватних підприємств у змові з посадовими особами Міністерства аграрної політики України та регіонального підрозділу одного з державних банків отримали бюджетні кошти за грантовою програмою «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства» на підставі неправдивих відомостей.

Фігуранти використовували електронні сервіси для подання сфабрикованих заявок для отримання фінансування з державного бюджету. Гроші виділялися всупереч правилам - без фактичної наявності нових насаджень або на ділянки, де сади вже були закладені раніше, що не підлягає повторному фінансуванню.

Упродовж 2022-2023 років на рахунки цих підприємств було незаконно перераховано близько 80 мільйонів гривень з державного бюджету.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває. Заплановано проведення низки експертиз.
komochkina2004
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