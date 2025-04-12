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Українці втрачають інтерес
до долара: що на заміну

Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:26

Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара, пише інтерфакс.

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Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну
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А коли ми будемо? - статья ни о чём!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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