|
|
Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара, пише інтерфакс.
Дивися повний текст Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100388
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:26
А коли ми будемо? - статья ни о чём!
-
maxim4009
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 17.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор