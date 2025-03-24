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Новий сайт, нові ми!
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 чер, 2025 11:09
Пропонуємо до обговорення:
У жвавому світі криптовалют сервіс Crybex зайняв одну з провідних позицій, надаючи зручну платформу для обміну цифрових активів. Завдяки нещодавньому редизайну Crybex.com наш майданчик став більш привабливим і сучасним.
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