Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.
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Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки
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Додано: Чет 19 чер, 2025 15:18
Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки
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Дивися повний текст
Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки
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