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Нові правила для ФОПів на
фронті: Рада ухвалила поправки

Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:18

Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.

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Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки
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