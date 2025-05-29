RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
58% компаній через пандемію
стали більш відкритими для...

58% компаній через пандемію стали більш відкритими для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:41

58% компаній через пандемію стали більш відкритими для...

Пропонуємо до обговорення:
“Нова реальність” стрімко змінила звичні речі для суспільства та пришвидшила впровадження інновацій.

Дивися повний текст
58% компаній через пандемію стали більш відкритими для ризику (дослідження)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100404
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній
R2 » П'ят 13 чер, 2025 17:48
2 557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 чер, 2025 21:08
BIGor
Grok Маска заблокували в Європі через порушення...
R2 » Чет 29 тра, 2025 13:11
1 401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 13:11
Investor_K
Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа
R2 » Чет 29 тра, 2025 13:09
1 354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 13:09
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14447)
24.06.2025 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.