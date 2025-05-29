“Нова реальність” стрімко змінила звичні речі для суспільства та пришвидшила впровадження інновацій.
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58% компаній через пандемію стали більш відкритими для ризику (дослідження)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 14:41
58% компаній через пандемію стали більш відкритими для...
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Дивися повний текст
58% компаній через пандемію стали більш відкритими для ризику (дослідження)
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