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Mercedes, Audi та Volvo
відмовилися впроваджувати...

Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:08

Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати...

Пропонуємо до обговорення:
Відомі автомобільні бренди Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar та Renault офіційно повідомили про відмову впроваджувати платформу CarPlay Ultra від Apple у своїх автомобілях. Причиною такого рішення стала небажаність передавати контроль над ключовими системами авто, такими як клімат-контроль, навігація та цифрова панель приладів, до рук американської корпорації.

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Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто
R2
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