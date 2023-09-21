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Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 чер, 2025 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Відомі автомобільні бренди Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar та Renault офіційно повідомили про відмову впроваджувати платформу CarPlay Ultra від Apple у своїх автомобілях. Причиною такого рішення стала небажаність передавати контроль над ключовими системами авто, такими як клімат-контроль, навігація та цифрова панель приладів, до рук американської корпорації.
Дивися повний текст Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто
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