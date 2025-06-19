55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році.
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Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 16:23
Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)
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Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)
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