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Скільки заробляють онлайн-казино
в Україні (інфографіка)

Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:23

Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році.

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Скільки заробляють онлайн-казино в Україні (інфографіка)
R2
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