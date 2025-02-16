Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплоелектроцентралей.
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росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, — Шмигаль
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Додано: Вів 08 лип, 2025 16:24
росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, —...
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Дивися повний текст
росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, — Шмигаль
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