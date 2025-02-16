RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
росія за кілька тижнів знищила
80% українських ТЕЦ, —...

росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:24

росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, —...

Пропонуємо до обговорення:
Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплоелектроцентралей.

Дивися повний текст
росія за кілька тижнів знищила 80% українських ТЕЦ, — Шмигаль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100419
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Чехії зменшується кількість зареєстрованих українських...
R2 » Суб 12 кві, 2025 17:44
1 946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 кві, 2025 17:44
salvydas
Повернення українських біженців — основа повоєнного...
R2 » Нед 16 лют, 2025 16:14
3 898
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2025 18:32
konstantin kirovograd
росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
R2 » Сер 12 лют, 2025 23:23
2 1113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 23:56
Господар Вельзевула

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6594)
08.07.2025 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.