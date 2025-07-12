В Україні стрімко поширюється новий вид шахрайства — «дзеркальні» водійські посвідчення.
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В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями
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Додано: Сер 16 лип, 2025 16:22
В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими...
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В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:30
Re: В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими
автомобіль теж підроблюють?
Додано: Чет 17 лип, 2025 09:22
Каждая собака паліцайская имеет доступ к базе данних и все водительские удостоверения в етой базе. Долбоебу достаточно ввести ФИО в базу и все будет видно и фейс и поддельное ето или нет. И ни какого мошенничества. Но когда паліцаи работают в связке с мошенниками, тогда стает все очевидним Власть преступная организованная организация.
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