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БЕБ перевірить ритейлерів,
які дробляться на ФОПів та...

БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:25

БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.

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БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:26

Звідки той г*внянцев про ціни на Мальті знає, жінці квартиру в Париже купував, а зараз вже і на Мальті?
salvydas
 
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