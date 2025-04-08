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У сфері з найвищими зарплатами
обвалилася кількість вакансій

У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:30

У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій

Пропонуємо до обговорення:
Найвищі зарплати в Україні давно отримують фахівці з IT-сфери. Але попит на їхню працю значно скоротився.

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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
R2
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Бо ІТшники збігли і збігають від зеленського-гетманцева.
salvydas
 
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