Найвищі зарплати в Україні давно отримують фахівці з IT-сфери. Але попит на їхню працю значно скоротився.
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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
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Додано: Чет 17 лип, 2025 12:30
У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
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