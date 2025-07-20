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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 09:32
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
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Investor_K
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Додано: Нед 20 лип, 2025 10:31
1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
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anduzenko
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:17
anduzenko написав:
1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
Приємно читати обʼєктивну оцінку
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Investor_K
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:50
Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?
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барабашов
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:07
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність
та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
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unicdima
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
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Hotab
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:23
Не знаю про что это, но свои плюсы на всякий случай отозвал
вдруг провокация - как бы чего не вышло...
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fox767676
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:12
Hotab написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
Don't push the horses!
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Investor_K
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