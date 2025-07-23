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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 21 лип, 2025 18:56
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
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Додано: Пон 21 лип, 2025 19:19
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Додано: Вів 22 лип, 2025 13:23
То чому ти не пишеш в ній?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:16
Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?
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Investor_K
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:35
То що з проектом закону ? Чому до мене троєщинці йдуть за думкою?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:54
Investor_K написав:
Чому до мене троєщинці йдуть за думкою?
Зазвичай охоронці, як і таксисти, все знають і не мають сил це ховати
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Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.
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airmax78
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Додано: Сер 23 лип, 2025 03:44
airmax78
Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.
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барабашов
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:06
airmax78 написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.
Я Ваш прихильник. Тому завжди за Ющенка.
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Investor_K
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:07
барабашов написав:airmax78
Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.
Ейджизм.
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Investor_K
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