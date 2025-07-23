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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:56

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Інтелігентний
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:19

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

:D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:23

  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

То чому ти не пишеш в ній?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:16

  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:35

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

То що з проектом закону ? Чому до мене троєщинці йдуть за думкою?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:54

  Investor_K написав:Чому до мене троєщинці йдуть за думкою?

Зазвичай охоронці, як і таксисти, все знають і не мають сил це ховати
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 03:44

airmax78

Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:06

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.

Я Ваш прихильник. Тому завжди за Ющенка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:07

  барабашов написав:airmax78

Учитывая возраст и сопутствующие болячки - в лучшем случае за Щербицкого, а то и за Косиора с Хатаевичем.

Ейджизм.
Investor_K
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