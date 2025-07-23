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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:15
Investor_K написав:
Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?
А наїзд прокурорів на ФГВФО це що?
Мабуть фінішна пряма.
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