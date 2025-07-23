А наїзд прокурорів на ФГВФО це що?
Мабуть фінішна пряма.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:15
Додано: Сер 23 лип, 2025 11:45
не можна заперечувати влучність метафор і лаконічність форм дописувача
політичний центризм
фокус на критичному мисленні
патріотизм
нетерпимість до ворогів України поєднанну з семантичною стриманністю
у той же час іноді бракує розвитку та повноти викладення ідей, драматизму при описі контраверсійних явищ українського буттяь, міжнародної політики та більш чіткої артикуляції власної позиції
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 лип, 2025 11:49
Скромність - найголовніша та найвеличніша риса характеру пана Investor_K
Всі інші його риси - тускніють на фоні його скромності )
Додано: Сер 23 лип, 2025 11:55
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
ось попередній дописувач це яскравий приклад навмисного спотворення українського контенту примітивними текстами рівня трійочників провінційної середньої школи
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