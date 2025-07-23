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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:15

  Investor_K написав:
  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?

А наїзд прокурорів на ФГВФО це що?
Мабуть фінішна пряма.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:45

не можна заперечувати влучність метафор і лаконічність форм дописувача
політичний центризм
фокус на критичному мисленні
патріотизм
нетерпимість до ворогів України поєднанну з семантичною стриманністю
у той же час іноді бракує розвитку та повноти викладення ідей, драматизму при описі контраверсійних явищ українського буттяь, міжнародної політики та більш чіткої артикуляції власної позиції
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:49

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан


Скромність - найголовніша та найвеличніша риса характеру пана Investor_K

Всі інші його риси - тускніють на фоні його скромності )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:55

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

ось попередній дописувач це яскравий приклад навмисного спотворення українського контенту примітивними текстами рівня трійочників провінційної середньої школи
fox767676
 
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  #<123
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