не можна заперечувати влучність метафор і лаконічність форм дописувача політичний центризм фокус на критичному мисленні патріотизм нетерпимість до ворогів України поєднанну з семантичною стриманністю у той же час іноді бракує розвитку та повноти викладення ідей, драматизму при описі контраверсійних явищ українського буттяь, міжнародної політики та більш чіткої артикуляції власної позиції
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:1. Небагатослівність 2. Дружність та відсутність ворогів 3. Бажання навчатися 4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?" 5. Відданість форуму. 6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів 7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Скромність - найголовніша та найвеличніша риса характеру пана Investor_K
Всі інші його риси - тускніють на фоні його скромності )