За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:19
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
куда ми любим Клаву К ..."
нє нас, а вас (лєйтєнант Шуба)
І Ночкін з другом))
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Hotab
в Сер 23 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:25
Інвестора_К розкажіть про свою першу інвестицію
fox767676
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:36
fox767676 написав: Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію
Він завжди святкував день інформації та способів її отримання,
Hotab
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:53
Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 01:21
fox767676 написав:Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 01:52
Test
fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 05:16
unicdima написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2.
Дружність
та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
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Це констатація факту. Наприклад, столиця Бутану -Тхімпху. І що?
Investor_K
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