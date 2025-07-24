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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:19

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:куда ми любим Клаву К ..."


нє нас, а вас (лєйтєнант Шуба)

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І Ночкін з другом))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:25

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:36

  fox767676 написав:Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію

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Він завжди святкував день інформації та способів її отримання,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 00:53

Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 01:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

fox767676 написав:Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 01:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Test
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 05:16

  unicdima написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

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:D :D :D

Це констатація факту. Наприклад, столиця Бутану -Тхімпху. І що?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:11

  fox767676 написав:И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.



инвестор , время многозначительно ироничных молчунов подошло к концу
вы либо перестраиваетесь, благодарите за полученные фидбеки и делаете работу над ошибками
ставите всем быстренько "+", развиваете свои мысли и открываете свою позицию в сообщениях, полноценно включаетесь в жизнь интернет-коллектива
либо безвовзвратно отправляетесь на свалку интернета
ферштейн ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:18

  fox767676 написав:
fox767676 написав:Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом

Если ты так отлично сам с собой общаешься, то что ты делаешь на форуме ?

Продолжай говорить сам с собой )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:27

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Технический тест мессенджера , но ботопсу с 1 кб RAM это недоступно проанализировать
fox767676
 
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