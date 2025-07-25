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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:49
fox767676 написав:
Технический тест мессенджера , но ботопсу с 1 кб RAM
это недоступно проанализировать
Действительно, номерной бот упрекает других в ботоводстве )
Ты бы мог создать свою ветку и там тестировать.
Или офигенному програмисту не доступны такие понятие как "environment разработки", "environment тестирования", "environment продуктива" ?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:02
Hotab написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
Аргументуйте, плз, свою точку зору.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17
Investor_K написав:
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
Нельзя быть таким идеальным
Поставил + за сообщение
. Если меня поддержат, хоть какое-то пятно на солнце появится
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 05:10
fox767676 написав:
Не знаю про что это, но свои плюсы на всякий случай отозвал
вдруг провокация - как бы чего не вышло...
Причому, відкликали аж по 2015 рік. За дуже цікаві повідомлення. Для чого тоді треба було протягом 10 років дякувати, щоб потім відкликати? Жлоб!
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 06:15
Пан Панда!
Вы за праздник проставляться думаете чи як?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:08
Сибарит написав: Investor_K написав:
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
Нельзя быть таким идеальным
Поставил + за сообщение
. Если меня поддержат, хоть какое-то пятно на солнце появится
Плюсик - це частина душі дающого. Я не хочу свою душу бачити на Троєщині. 😅
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Hotab
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:13
Hotab написав:
Я не хочу свою душу бачити на Троєщині
Це публічна зневага до жителів столичного мікрорайону.
Хотабе, Вам же ніколи не писали образи. З Вами культурно та інтелігентно. Як так?
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:01
Hotab написав:
Плюсик - це частина душі дающого.
Не бывает частей души. Душа неделима.
Investor_K написав:
Це публічна зневага до жителів столичного мікрорайону.
Я дико извиняюсь, но Киев - это город на правом берегу Днепра
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Сибарит
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:08
Сибарит написав:
Я дико извиняюсь, но Киев - это город на правом берегу Днепра
А ПОХ це шо?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:19
Investor_K написав: Сибарит написав:
Я дико извиняюсь, но Киев - это город на правом берегу Днепра
А ПОХ це шо?
Ругательство
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