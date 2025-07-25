Сибарит
Вы либо акватарку\ник смените, либо исключите из своего лексикона слова типа "понты"
Не знаю дошло ли до вас мое июньское послание
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:34
Сибарит
Вы либо акватарку\ник смените, либо исключите из своего лексикона слова типа "понты"
Не знаю дошло ли до вас мое июньское послание
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:41
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:42
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Поздняки метаться
Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:30
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