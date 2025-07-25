|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:34
Сибарит
Вы либо акватарку\ник смените, либо исключите из своего лексикона слова типа "понты"
Не знаю дошло ли до вас мое июньское послание
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:41
Investor_K написав: Hotab написав:
Я не хочу свою душу бачити на Троєщині
Це публічна зневага до жителів столичного мікрорайону.
Хотабе, Вам же ніколи не писали образи. З Вами культурно та інтелігентно. Як так?
Я не хотів зневажати весь район міста.
Тільки вас .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15773
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:42
Поздняки метаться
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:30
Сибарит написав: Investor_K написав: Сибарит написав:
Я дико извиняюсь, но Киев - это город на правом берегу Днепра
А ПОХ це шо?
Ругательство
Це стиль життя
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10411
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:44
fox767676 написав:
Поздняки метаться
Всегда есть большой шанс, что тот, кто угрожает - сам окажется по неприятную сторону утюга или паяльника
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11704
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:36
Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10411
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:37
Investor_K написав:
Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP
Син Інвестора зайшов?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15773
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:14
Investor_K написав:
Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP
Помер дід Максим, та й хрін з ним
От Оззі - молодець. Дав останній концерт, поставив крапку і склеїв ласти
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11704
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|