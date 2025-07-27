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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:52

  Investor_K написав:Хотабу з Хотабсону до цього дуже далеко.
IQ не вистачає


Штатний форумний псіхолог казав, що зараз iq не треба. Головне щоб був eq гарно розпухший.
Доречі психолог вас характеризував (тут публічно) як людину невисокого розуму. Я з ним не повністю згоден: не факт що ви людина.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 13:37

  Investor_K написав:Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.

Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:31

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.

Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється

Чому тоді Хотаб із Хотабсона робить такі безпідставні заяви?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:35

  Investor_K написав:
  pesikot написав:
  Investor_K написав:Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.

Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється

Чому тоді Хотаб із Хотабсона робить такі безпідставні заяви?

Хотаб не робить висновки, він лише процитував того фахівця ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Щоб трохи втішити троєщинського дідуся, варто зазначити, що вищезгаданий спеціаліст дуже рідко (майже ніколи) не вгадував і робив безпідставні заяви . То може дід і трохи має розуму, хто зна. Можливо його останні дописи нічого не значать
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:10

  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

Можливо, навіть не лише у цьому році, а й за останнє десятиріччя
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:27

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  pesikot написав:
  Investor_K написав:Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP

Помер дід Максим, та й хрін з ним

От Оззі - молодець. Дав останній концерт, поставив крапку і склеїв ласти.
Красиво закінчив свій творчий шлях

Я захоплююсь такими людьми.

але вважаєте, що крапку ставити ще рано 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:07

  Investor_K написав:Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму

в номінації "Найскромніший форумчанин" :D
Shaman
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