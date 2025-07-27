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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:10
Hotab написав:
Щоб трохи втішити троєщинського дідуся, варто зазначити, що вищезгаданий спеціаліст дуже рідко (майже ніколи)
не вгадував і робив безпідставні заяви . То може дід і трохи має розуму, хто зна. Можливо його останні дописи нічого не значать
це така гра слів? бо дуже рідко не вгадував й майже ніколи не вгадував - як на мене мають протилежні значення...
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:24
Shaman
Так, англ , де двічі не заперечують, в цьому питання зручніша.
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Hotab
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:32
Investor_K написав:
1. Небагатослівність
... Багато слів...
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Жодного лайку = невдячна тварюка
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:58
Investor_K написав:
Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
Модератор не видалив тут жодного повідомлення.
Непевно він згоден з вами.
Зразкова тема.
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UA
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:24
sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
... Багато слів...
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Жодного лайку = невдячна тварюка
Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5
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Investor_K
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:30
Investor_K написав: sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
1. Небагатослівність
... Багато слів...
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Жодного лайку = невдячна тварюка
Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5
Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:38
UA написав: Investor_K написав:
Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
Модератор не видалив тут жодного повідомлення.
Непевно він згоден з вами.
Зразкова тема.
Є видалені абзаци з неприємною унікальною правдою від унікДіми.
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Hotab
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