|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:20
Pesikot
Завтра зранку надам Вам відповідь. У мене нічне чергування. Тому зрання. Слідкуйте за темою
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:27
Investor_K
Вы главное на ночной смене выспитесь хорошо.
Без шахедов и орешников.
Подвал в АТБ хорошо забетонирован и оборудован мягкими матрасами?
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:32
Ви будете наступним у маємо меню. Але прошу вас підготуватись. Бо хотаб, PG pesikot не продемонстрували належного рівня опозиціі. Я ними розчарований. Готуйтесь. А мені треба працювати.
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:35
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:44
Панда, так все добре починалось, а ти все спаскудив )
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:59
pesikot
Воно голуб , тей що в шахах. Насрав на дошку зі словами «не впечатлілі» і з виглядом переможця упорхнув)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|