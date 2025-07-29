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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:20

Pesikot

Завтра зранку надам Вам відповідь. У мене нічне чергування. Тому зрання. Слідкуйте за темою
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:27

Investor_K
Вы главное на ночной смене выспитесь хорошо.
Без шахедов и орешников.
Подвал в АТБ хорошо забетонирован и оборудован мягкими матрасами?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:32

  барабашов написав:Investor_K
Вы главное на ночной смене выспитесь хорошо.
Без шахедов и орешников.
Подвал в АТБ хорошо забетонирован и оборудован мягкими матрасами?

Ви будете наступним у маємо меню. Але прошу вас підготуватись. Бо хотаб, PG pesikot не продемонстрували належного рівня опозиціі. Я ними розчарований. Готуйтесь. А мені треба працювати.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:35

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:44

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Investor_K
Вы главное на ночной смене выспитесь хорошо.
Без шахедов и орешников.
Подвал в АТБ хорошо забетонирован и оборудован мягкими матрасами?

Ви будете наступним у маємо меню. Але прошу вас підготуватись. Бо хотаб, PG pesikot не продемонстрували належного рівня опозиціі. Я ними розчарований. Готуйтесь. А мені треба працювати.

Панда, так все добре починалось, а ти все спаскудив )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:59

pesikot
Воно голуб , тей що в шахах. Насрав на дошку зі словами «не впечатлілі» і з виглядом переможця упорхнув)
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 05:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Dear Mr. pesikot!

Дякую Вам за внесок у обговорення. Враховуючи історію наших відносин, а також Ваш соціальний рівень я розумію, як складно Вам було написати такий відносно чемний пост з повагою до шанованих Сибарита та Інвестора_К. Вам треба будо подолати власні емоції. І Ви з цим впорались. Дякую і за це також. Це дійсно заслуговує на повагу.

По суті питання. Водіями та охоронцями не народжуються. Ними стають. З різними бекграундами. Одні для них на жаль. Інші - на щастя. Треті - Бо так склалися обставини. Спочатку люди досягають певного рівня знань, інтелекту, кваліфікаціі, місця в соціуму. А потім в силу обставин вони стають охоронцями та водіями. Наприклад, шановний колега Сибарит став солдатом охоронцем внаслідок війни. Він людина законослухняна та порядна. Тому так сталося. Але він поважна людина. Як і інші люди, які працюють або служать водіями або охоронцями.

P.S. якщо ви дійсно цікавитесь квантами -пропоную звернути увагу на іонні пастки. В наукових колах Європі це зараз топікова тема. Мені демонстрували сучасні досягнення з цього питання. Цікаво.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 07:14

Батя, ти старайся!

Краще ніж «дешевше буде?», але також «не впечатляє».
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:50

  барабашов написав:Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???


Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:55

  Investor_K написав:З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки

Соблюдение кашрута заключается в том, что Вы их не съели? 😁
Сибарит
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