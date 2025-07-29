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Додано: Пон 28 лип, 2025 19:20
Pesikot
Завтра зранку надам Вам відповідь. У мене нічне чергування. Тому зрання. Слідкуйте за темою
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:27
Investor_K
Вы главное на ночной смене выспитесь хорошо.
Без шахедов и орешников.
Подвал в АТБ хорошо забетонирован и оборудован мягкими матрасами?
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:32
Ви будете наступним у маємо меню. Але прошу вас підготуватись. Бо хотаб, PG pesikot не продемонстрували належного рівня опозиціі. Я ними розчарований. Готуйтесь. А мені треба працювати.
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:35
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:44
Панда, так все добре починалось, а ти все спаскудив )
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:59
pesikot
Воно голуб , тей що в шахах. Насрав на дошку зі словами «не впечатлілі» і з виглядом переможця упорхнув)
Додано: Вів 29 лип, 2025 05:04
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Dear Mr. pesikot!
Дякую Вам за внесок у обговорення. Враховуючи історію наших відносин, а також Ваш соціальний рівень я розумію, як складно Вам було написати такий відносно чемний пост з повагою до шанованих Сибарита та Інвестора_К. Вам треба будо подолати власні емоції. І Ви з цим впорались. Дякую і за це також. Це дійсно заслуговує на повагу.
По суті питання. Водіями та охоронцями не народжуються. Ними стають. З різними бекграундами. Одні для них на жаль. Інші - на щастя. Треті - Бо так склалися обставини. Спочатку люди досягають певного рівня знань, інтелекту, кваліфікаціі, місця в соціуму. А потім в силу обставин вони стають охоронцями та водіями. Наприклад, шановний колега Сибарит став солдатом охоронцем внаслідок війни. Він людина законослухняна та порядна. Тому так сталося. Але він поважна людина. Як і інші люди, які працюють або служать водіями або охоронцями.
P.S. якщо ви дійсно цікавитесь квантами -пропоную звернути увагу на іонні пастки. В наукових колах Європі це зараз топікова тема. Мені демонстрували сучасні досягнення з цього питання. Цікаво.
Додано: Вів 29 лип, 2025 07:14
Батя, ти старайся!
Краще ніж «дешевше буде?», але також «не впечатляє».
Додано: Вів 29 лип, 2025 10:50
Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?
Додано: Вів 29 лип, 2025 10:55
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