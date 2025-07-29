Додано: Вів 29 лип, 2025 05:04

Dear Mr. pesikot!



Дякую Вам за внесок у обговорення. Враховуючи історію наших відносин, а також Ваш соціальний рівень я розумію, як складно Вам було написати такий відносно чемний пост з повагою до шанованих Сибарита та Інвестора_К. Вам треба будо подолати власні емоції. І Ви з цим впорались. Дякую і за це також. Це дійсно заслуговує на повагу.



По суті питання. Водіями та охоронцями не народжуються. Ними стають. З різними бекграундами. Одні для них на жаль. Інші - на щастя. Треті - Бо так склалися обставини. Спочатку люди досягають певного рівня знань, інтелекту, кваліфікаціі, місця в соціуму. А потім в силу обставин вони стають охоронцями та водіями. Наприклад, шановний колега Сибарит став солдатом охоронцем внаслідок війни. Він людина законослухняна та порядна. Тому так сталося. Але він поважна людина. Як і інші люди, які працюють або служать водіями або охоронцями.



P.S. якщо ви дійсно цікавитесь квантами -пропоную звернути увагу на іонні пастки. В наукових колах Європі це зараз топікова тема. Мені демонстрували сучасні досягнення з цього питання. Цікаво.