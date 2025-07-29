|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12
Investor_K написав: барабашов написав:
Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???
Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст
, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?
він розробник нової "боротьби" з українським колоритом - кабанчик-втікаїст
й сміливий тут не підходить
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9215
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:18
Пане Шамане. Це реально смішно )))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10449
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 29 лип, 2025 13:21
Питання дітей і внуків «патріотичного» дідуся залишається не розкритим.
Враховуючи його патріотичну громадянську позицію, впевнений, вони зараз не в Європі, куди дідусь часто їздить, а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки. А сини і зяті ясна справа що в Покровську . А сам дідусь гроші з оренди (з якої податки не платив) відправляє прямо на Птахів Мадяра , чим відмиває совість не гірше Доместоса .
Все саме так? Чи трохи не так?
Але якщо дідусь скаже, що дітей нема, бо в дитинстві яєчка своєчасно не опустились, а опустились вже аж після 70 років і зразу відповідно до віку до колін, то теж влаштує.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15816
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|