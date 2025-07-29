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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???


Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?

він розробник нової "боротьби" з українським колоритом - кабанчик-втікаїст :D й сміливий тут не підходить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:18

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Пане Шамане. Це реально смішно )))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:21

Наша постійна рубрика «декласовані драчуни цікавляться» )))

Питання дітей і внуків «патріотичного» дідуся залишається не розкритим.
Враховуючи його патріотичну громадянську позицію, впевнений, вони зараз не в Європі, куди дідусь часто їздить, а в Бердянську плетуть маск.сітки для фронту. Це дочки і золовки. А сини і зяті ясна справа що в Покровську . А сам дідусь гроші з оренди (з якої податки не платив) відправляє прямо на Птахів Мадяра , чим відмиває совість не гірше Доместоса .
Все саме так? Чи трохи не так?
Але якщо дідусь скаже, що дітей нема, бо в дитинстві яєчка своєчасно не опустились, а опустились вже аж після 70 років і зразу відповідно до віку до колін, то теж влаштує.
Hotab
 
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